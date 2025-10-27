Einsatzkräfte werden zu mehreren Bränden gerufen. Im Märkischen Viertel brennt es an zwei Orten, auch in Friedenau geht ein Auto in Flammen auf. Wo stehen die Ermittlungen?

Berlin - In Berlin sind in der Nacht zwei Motorroller und ein Auto angezündet worden. Die Motorroller gingen kurz nacheinander im Märkischen Viertel im Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Bei einem der Feuer wurde ein weiterer Roller beschädigt. Das Auto brannte in Friedenau und beschädigte zwei weitere.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher.