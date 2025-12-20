weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Auto und Straßenbahn kollidieren in Marzahn-Hellersdorf

Liveticker:
Jahrestag des Anschlages in Magdeburg im Liveticker - Alter Markt abgesperrt, Umleitungen der Straßenbahnen
Jahrestag des Anschlages in Magdeburg im Liveticker - Alter Markt abgesperrt, Umleitungen der Straßenbahnen

Unfälle Auto und Straßenbahn kollidieren in Marzahn-Hellersdorf

Crash am Morgen: Ein Auto wird zwischen Straßenbahn und Baum eingeklemmt. Die Feuerwehr muss anrücken – was genau ist passiert?

Von dpa 20.12.2025, 14:14
Eine Berliner Tram ist am Samstagmorgen mit einem Pkw kollidiert. (Symbolbild)
Eine Berliner Tram ist am Samstagmorgen mit einem Pkw kollidiert. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Berlin - Ein Auto ist in Marzahn-Hellersdorf mit einer Tram zusammengestoßen. Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall am Morgen ein Mensch leicht verletzt. Das Auto wurde demnach zwischen der Straßenbahn und einem Baum eingeklemmt. Zur Räumung war sowohl die BVG als auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.