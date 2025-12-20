Crash am Morgen: Ein Auto wird zwischen Straßenbahn und Baum eingeklemmt. Die Feuerwehr muss anrücken – was genau ist passiert?

Berlin - Ein Auto ist in Marzahn-Hellersdorf mit einer Tram zusammengestoßen. Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall am Morgen ein Mensch leicht verletzt. Das Auto wurde demnach zwischen der Straßenbahn und einem Baum eingeklemmt. Zur Räumung war sowohl die BVG als auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.