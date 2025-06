Ein Ehepaar in Waltershausen hat sich am Samstag in der Ausfahrt eines Parkhauses verkeilt. (Symbolbild)

Waltershausen - Ein Rentnerehepaar ist in einem Parkhaus in Waltershausen mit seinem Auto in der Ausfahrt steckengeblieben und von der Feuerwehr befreit worden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer am Samstag offenbar nicht gesehen, dass das Rolltor noch nicht vollständig geöffnet war, und verwechselte beim Losfahren Gas und Bremse.

Das Auto prallte frontal gegen eine Mauer, das Heck wurde durch die Wucht gegen die gegenüberliegende Seite gedrückt – das Fahrzeug verkeilte sich in der Ausfahrt. Da die Beifahrertür durch das halb geöffnete Rolltor blockiert war, konnten die Insassen das Auto nicht mehr verlassen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden nach kurzer Zeit – sie blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.