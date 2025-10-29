Stau-Chaos im Westen Berlins: Nach einem Unfall auf der A100 geht nichts mehr. Wie lange bleibt die Strecke dicht?

Auf der Stadtautobahn A100 gab es am Mittwoch einen Verkehrsunfall. (Archivfoto)

Berlin - Nach einem Verkehrsunfall auf der A100 ist die Autobahn im Westen Berlins gesperrt worden. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Der Unfall passierte demnach im einspurigen Bereich zwischen Spandauer Damm und Dreieck Funkturm.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ kam es infolge der Sperrung zu erheblichen Staus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Mit der Aufhebung der Sperrung sei noch für den Abend zu rechnen.