Burg - Ein Unfall auf der Autobahn 2 bei Burg im Landkreis Jerichower Land hat am Mittwochabend zu stundenlangen Sperrungen geführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Transporter in Fahrtrichtung Berlin auf einen Lastwagen aufgefahren. Dieser hatte den Angaben zufolge zuvor wegen Staus in einem Baustellenbereich abbremsen müssen. Sowohl der 56 Jahre alte Fahrer des Transporters als auch der 67 Jahre alte Lastwagenfahrer blieben laut Polizei unverletzt. Die A2 Richtung Berlin war für Bergungs- und Räumungsarbeiten fast drei Stunden komplett gesperrt. In Richtung Hannover war der linke Fahrstreifen etwa zwei Stunden gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst nicht machen.