Dichter Rauch steht in einer Tiefgarage, der Umfang des Brandes noch unklar. Die Feuerwehr spricht von einer unübersichtlichen Lage.

Autobrand in Tiefgarage in Kreuzberg

Berlin - In einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg ist ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich brenne ein Auto in der Tiefgarage unter einem fünfgeschossigen Wohnhaus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Lage sei bisher unübersichtlich.

Da der dichte Rauch aus der Tiefgarage nicht gut abziehe, und die Erkundung nur unter Atemschutz geschehen könne, sei der Einsatz sehr aufwendig, so der Sprecher. Daher sei auch der Umfang des Brandes nicht klar.

Um 21.17 Uhr sei die Feuerwehr zu dem Brand in der Waldemarstraße alarmiert worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Insgesamt sei die Feuerwehr mit mehr als 65 Kräften vor Ort. Der Sprecher ging davon aus, dass das Löschen des Brandes länger dauern werde.