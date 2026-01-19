Nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A2 brennt ein Auto. Ein Mensch wird schwer verletzt, ein weiterer leicht.

Nach einem Unfall auf der A2 ist ein Fahrzeug in Brand geraten. (Symbolbild)

Hannover - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf der Autobahn 2 sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Fahrzeug sei dabei in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald in Fahrtrichtung Berlin. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.