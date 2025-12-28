Minusgrade und Nebel - das Winterwetter in Niedersachsen erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht von allen Verkehrsteilnehmern. In welchen Landesteilen sollten Autofahrer besonders aufpassen?

Hannover - Wer in Niedersachsen unterwegs ist, muss weiterhin mit Frost und Glättegefahr rechnen. Insbesondere im Süden und Westen des Bundeslandes ist bis Sonntagmittag bei Nebel stellenweise Dauerfrost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Straßen können durch überfrierende Restnässe oder Reif glatt sein.

Auch in der Nacht zu Montag wird vielerorts Frost erwartet, bei Temperaturen bis zu minus sieben Grad. Vor allem im Westen Niedersachsens könne Nebel die Sichtweite teilweise deutlich einschränken. Bereits am Samstag hatte es auf glatten Straßen zahlreiche Unfälle gegeben.