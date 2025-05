Schkopau - Bei einer Rast nahe Schkopau im Saalekreis ist ein Autofahrer verletzt und beraubt worden. Der Mann hatte an einem Feldweg Pause gemacht und wurde plötzlich von einem Unbekannten zu Boden gestoßen und getreten, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Täter entwendete demnach das Portemonnaie des Mannes sowie die Autoschlüssel und fuhr mit dem Wagen davon. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem gestohlenen Wagen wird gesucht. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagfrüh.