Ein Autofahrer erfasst in Berlin-Köpenick einen Zwölfjährigen. Der Junge kommt ins Krankenhaus. Er soll über Rot gelaufen sein.

Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Köpenick einen zwölfjährigen Jungen angefahren. Das Kind kam am Freitagabend mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 22-Jährige bei Grün über die Kreuzung von Oberspree- und Ottomar-Geschke-Straße in Richtung Süden.

Dort soll gleichzeitig der Junge bei roter Ampel die Straße überquert haben, so Zeugen. Obwohl der Autofahrer noch bremste, konnte er den Zusammenprall nicht verhindern. Der 22-Jährige blieb unverletzt.