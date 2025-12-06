Moormerland - Ein schlafender Mann ist von seinem Hund in seiner brennenden Wohnung im Landkreis Leer geweckt worden. Dadurch habe der 44-Jährige sich aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Moormerland retten können, teilte die Polizei mit. Er wurde in der Nacht mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt als Brandursache und schätzten den Schaden auf rund 15.000 Euro.