Autofahrer flieht und fährt Polizistin an

Berlin - Ein flüchtender Autofahrer hat in Berlin-Charlottenburg eine Polizistin angefahren und verletzt. Drei Fahrrad-Polizistinnen kontrollierten den Mann am Sonntagnachmittag auf der Westendallee, weil er ein Handy beim Fahren nutzte, wie die Polizei mitteilte. Während der Kontrolle fuhr der Mann plötzlich mit geöffneter Fahrertür rückwärts. Zwei Polizistinnen sprangen in Sicherheit, die dritte Beamtin, die seitlich hinter dem Wagen stand, wurde von der Autotür erfasst, stürzte und verletzte sich. Dem Autofahrer gelang die Flucht, die Polizei ermittelt.