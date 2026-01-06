Im Saale-Orla-Kreis entdecken Polizisten in einem Feld einen Wagen. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Wie sich herausstellt, hatte der Mann seinen Wagen nicht nur einmal ins Feld gesetzt.

Die Polizei konnte den Verdächtigen in seiner Wohnung stellen. (Symbolbild)

Tegau - Ein Autofahrer hat bei Tegau (Saale-Orla-Kreis) zweimal hintereinander seinen Wagen in ein Feld gesetzt und ist anschließend geflüchtet. Polizisten entdeckten den Wagen am Montagnachmittag in einer Kurve neben der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Vom Fahrer fehlte demnach jede Spur.

Über ein zufällig geführtes Gespräch mit Mitarbeitern des Winterdienstes erfuhr die Polizei, dass der Wagen etwa anderthalb Stunden zuvor bereits in der Nähe des Unfallortes im Feld gelandet war. Der Winterdienst hatte das Auto aus dem Feld gezogen. Kurz darauf kam es erneut zu einem Unfall.

Verdächtiger behauptete, erst nach Unfällen getrunken zu haben

Ein 33 Jahre alter Verdächtiger konnte später in seiner Wohnung mit über zwei Promille Alkohol angetroffen werden. Laut Polizei behauptete der Mann, er habe erst nach den Unfällen getrunken. Um das zu überprüfen, sei eine doppelte Blutentnahme angeordnet worden. Der Führerschein wurde sichergestellt, mehrere Anzeigen wurden gestellt.

Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen wird bei etwa zwei Promille das Betäubungsstadium erreicht. Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung treten auf.