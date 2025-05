Mitten in der Nacht wird eine Polizeistreife auf einen Autofahrer aufmerksam. Als sie ihn anhalten will, gibt er plötzlich Gas und rast durch Osnabrück.

Der 22 Jahre alte Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle in Osnabrück. (Symbolbild)

Osnabrück - Nach einer Verfolgungsfahrt durch Osnabrück hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und festgenommen. Der 22-Jährige sei durch seine Fahrweise in der Nacht aufgefallen, teilte die Polizei mit. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er jedoch Gas und flüchtete mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt. Dabei fuhr er über rote Ampeln, in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße und prallte fast in ein anderes Auto.

Fahrer leistet Widerstand

Schließlich konnte die Polizeistreife den Autofahrer in einem anderen Stadtteil stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der 22-Jährige laut Polizei „erheblichen Widerstand“ und musste mit der Hilfe weiterer Beamter aus seinem Wagen geholt und gefesselt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Mit ihm im Auto befanden sich drei weitere Menschen.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.