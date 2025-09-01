Die Polizei wird zu einem Unfall auf der A4 gerufen. Bei der Unfallaufnahme nehmen die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Doch das ist längst nicht alles.

Stadtroda - Ein schwer betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist auf der A4 bei Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Wagen frontal in die Leitplanke gefahren. Bei der Unfallaufnahme nach dem Crash am Sonntagabend konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille.

Einen gültigen Führerschein konnte der 29 Jahre alte Fahrer den Angaben zufolge nicht vorlegen. Er blieb unverletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ihm wurde Blut abgenommen. Laut Caritas beginnt bei über drei Promille Blutalkoholgehalt die schwere, akute Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall zum Tod durch Atemstillstand führen kann.