Schwerer Crash auf der B92: Ein 78-Jähriger stirbt, zwei Menschen werden per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Was bisher bekannt ist.

Berga-Wünschendorf - Ein 78-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Wildetaube (Landkreis Greiz) ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden bei der Kollision auf der Bundesstraße 92 am Samstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Der 78-jährige Autofahrer erlag seinen Verletzungen am Unfallort. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ursache für die Kollision war noch ungeklärt.