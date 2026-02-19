Ein Unfall auf der Bundesstraße bei Reichmannsdorf endet tödlich für einen 49-Jährigen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Saalfeld/Saale - Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Saalfeld (Saale) tödlich verunglückt. Sein Wagen prallte auf der Bundesstraße in Richtung Reichmannsdorf frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der 49-Jährige hatte laut Zeugenaussagen vor dem Unfall am Mittwoch mehrere Fahrzeuge überholt, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Die Ermittlungen zum Hergang sind laut Polizei jedoch bisher nicht abgeschlossen. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden.