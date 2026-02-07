Mit seinem Fahrzeug prallt ein Autofahrer gegen mehrere Bäume. Seinen Verletzungen erliegt er noch am Unfallort. Auch der Sachschaden ist hoch.

Chemnitz - Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Chemnitzer Ortsteil Euba ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war er am Morgen auf der Staatsstraße 236 in Richtung Erdmannsdorf unterwegs gewesen, als sein Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens wird laut Polizei auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Straße blieb an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt.