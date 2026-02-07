Wegen der Glätte muss nun einer der bekanntesten Friedhöfe Brandenburgs vorübergehend schließen. Gibt es schon eine Prognose, wann er wieder geöffnet wird?

Stahnsdorf - Wegen Glatteis und Dauerfrost hat der Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin vorübergehend geschlossen. Es bestehe „Gefahr für Leib und Leben“, sagte Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt. Die Maßnahme diene dem Schutz von Besuchern und Mitarbeitern gleichermaßen. Das gesamte Wegenetz des 206 Hektar großen Waldfriedhofs sei vollständig vereist.

Der Friedhof ist bekannt, weil dort Prominente wie Schauspieler Manfred Krug, Moderator Dieter Thomas Heck oder Politiker Otto Graf Lambsdorff begraben liegen. Auch die Netflix-Serie „Dark“ machte den Friedhof mit seiner Holzkapelle im Norwegen-Stil populär.

Friedhofsleiter Ihlefeldt sagte, die Wege zu den Grabstätten seien trotz Streuens nicht mehr verlässlich begehbar zu halten. „In den vergangenen Tagen war der Gang zur letzten Ruhestätte selbst nach Trauerfeiern nur eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich, da gestreute Wege innerhalb kurzer Zeit erneut vereisten.“

Auch Bestattungen seien erheblich erschwert. „Für Urnen- und Sargbestattungen müssen teilweise schwere Maschinen eingesetzt werden, um den gefrorenen Boden zu öffnen“, sagte der Friedhofsleiter. Wann der Friedhof wieder geöffnet werden soll, ließ er offen. Ziel sei es, den regulären Bestattungsbetrieb am Montag wieder aufnehmen zu können.