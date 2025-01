Ein 40-Jähriger will einen Zusammenstoß mit einem Einsatzwagen der Polizei vermeiden, fährt dabei aber mit seinem Auto gegen eine Ampel. Seine Beifahrerin wird verletzt.

Ein Auto ist in Berlin-Tegel einem Einsatzwagen der Polizei ausgewichen. (Symbolbild)

Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Tegel einem Einsatzwagen der Polizei ausgewichen und dabei gegen eine Verkehrsampel geknallt. Seine 51-jährige Beifahrerin wurde am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-jährige Autofahrer nach Mitternacht auf der Veitstraße unterwegs, als an der Kreuzung Berliner Straße der Polizeieinsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn-Signal gefahren kam. Die Beamten und der 40-Jährige blieben unverletzt.