Steinfeld - Gleich zweimal hat die Polizei einen Autofahrer ohne Führerschein im Landkreis Vechta gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle in Steinfeld hielten die Beamten am Freitagabend einen 36-Jährigen an, der einen vermutlich gefälschten Führerschein vorzeigte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten das Dokument sicher und verboten dem Mann die Weiterfahrt, wie es weiter hieß.

Knapp eine Stunde später wurde der 36-Jährige in Steinfeld erneut am Steuer entdeckt. Die Beamten verboten ihm abermals die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird laut Polizei wegen zweifachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt.