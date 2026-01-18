Dunkel gekleidet und im falschen Moment unterwegs: In Zwickau kommt es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem folgenschweren Unfall. Was die Polizei dazu sagt.

Zwickau - Bei einem Verkehrsunfall in Zwickau ist ein 79 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste eine 44 Jahre alte Autofahrerin den dunkel gekleideten Mann am Samstagabend in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Neue Welt, als er die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beträgt den Angaben zufolge rund 5.000 Euro.