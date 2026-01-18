Sachsen investiert erneut in die Altenberger Kunsteisbahn. Innenminister Schuster spricht von einem „klaren Bekenntnis zum Standort“ und will so den Wintersport weiter stärken.

Altenberg - Sachsen will mit weiteren 50.000 Euro die Altenberger Kunsteisbahn im Osterzgebirge fördern. Innenminister Armin Schuster (CDU) übergab am Rande des Bob- und Skeleton-Weltcups den Bescheid an die Wintersport Altenberg GmbH.

„Die Altenberger Kunsteisbahn ist seit Jahrzehnten ein zentraler Ort für den Wintersport in Sachsen“, sagte Schuster laut Mitteilung. Die Landesregierung setze auch in diesem Jahr auf gezielte Förderung, um den Spitzensport in der Region zu stärken. Diese kontinuierliche Unterstützung ist laut Schuster „ein klares Bekenntnis zum Standort, zu unseren Athletinnen und Athleten sowie zu den Vereinen“.

Demnach werden die Maßnahmen mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Der Eiskanal ist ein etablierter Austragungsort im nationalen und internationalen Wettkampfkalender. Die Kunsteisbahn wurde 1987 offiziell eingeweiht und ist regelmäßig Gastgeber für internationale Wettkämpfe, darunter Weltcups, Europacups und Weltmeisterschaften.