Eine Frau fährt mit ihrem Auto mehrmals in den Gegenverkehr. Zweimal kommt es fast zu einem Zusammenstoß. Die von Verkehrsteilnehmern alarmierte Polizei entdeckt, dass viel Alkohol im Spiel ist.

Lienen - Mit mehr als 2,5 Promille am Steuer ist eine Autofahrerin aus dem Kreis Steinfurt von der Polizei erwischt worden. Die 36-Jährige sei bei ihrer Fahrt von Bad Iburg Richtung Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen mehrmals in den Gegenverkehr geraten und dort fast in zwei andere Autos geprallt, teilte die Polizeiinspektion Osnabrück mit. Zeugen beobachteten im Landkreis Osnabrück die auffällige Fahrweise und alarmierten die Polizei.

Die Beamten stoppten die Frau am Samstagnachmittag schließlich in Lienen im Kreis Steinfurt, also kurz hinter der Landesgrenze. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Auf der Wache wurde der 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.