Unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen begann im Dezember ein Prozess gegen sieben mutmaßliche Automatensprenger. Das aufwendige Verfahren in Osnabrück könnte nun deutlich schneller enden als gedacht.

Osnabrück - Der aufwendige Prozess um mehr als 20 Geldautomatensprengungen am Landgericht Osnabrück steht vor einem schnellen Abschluss. Mit den sieben Angeklagten habe es eine Verständigung über Geständnisse gegeben, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Damit könnten schon in der kommenden Woche die Plädoyers beginnen.

Ursprünglich sollte der Prozess, der im Dezember unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen gestartet war, bis Ende 2025 andauern. Über die Ergebnisse der sogenannten Rechtsgespräche hatte zunächst die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet.

Die sieben Männer aus den Niederlanden im Alter von 20 bis 33 Jahren sollen laut Staatsanwaltschaft Osnabrück zwischen August 2012 und November 2023 in 22 Fällen Geldautomaten gesprengt oder zumindest den Versuch unternommen haben. Die Taten fanden unter anderem in Niedersachsen, aber vor allem in Nordrhein-Westfalen statt. Die Beute und der Sachschaden sollen sich zusammen auf mehr als 5,5 Millionen Euro belaufen.