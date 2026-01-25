Erfurt - Die Automobilmesse in Erfurt hat in diesem Jahr erneut rund 30.000 Besucher angelockt. Damit sei die Gästezahl aus dem Vorjahr wieder erreicht worden, teilten die Veranstalter zum Abschluss mit. Zur 18. Auflage der Verkaufsmesse für Autos, Tuning und Zubehör hatten sich seit Freitag auf dem Messegelände 140 Aussteller präsentiert.

42 Marken waren vertreten. Besucher konnten sich über Neuheiten und Elektromobilität informieren und zudem Fahrspaß zum Zuschauen und Selbstprobieren erleben. So gab es unter anderem auf dem Freigelände einen Offroad-Parcours, auf dem sich Technik, Fahrverhalten und Ausstattung verschiedener Modelle hautnah erleben ließ.