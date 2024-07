Eine Autopanne ist bei einem Häftlingstransport wenig willkommen. Ein solcher Transport von Hannover nach Halle an der Saale strandet in Aschersleben. Aber die JVA Halle findet einen Weg.

Hannover/Aschersleben - Eine Autopanne hat einem Häftlingstransport von Hannover nach Halle an der Saale einen unerwarteten Zwischenstopp beschert. Der Transporter mit neun Gefangenen habe am Montagmorgen bei der Fahrt Kühlflüssigkeit verloren, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums in Hannover. Es gelang demnach noch, den Hof des Polizeikommissariats in Aschersleben in Sachsen-Anhalt zu erreichen - die dortigen Beamten übernahmen die Sicherung. Das Fahrzeug verlor auch im Stand Kühlflüssigkeit, die Klimaanlage konnte aber weiter laufen und die Häftlinge blieben im Wagen. Die Justizvollzugsanstalt Halle holte die Häftlinge schließlich mit Transportern ab.