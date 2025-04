In der Gemeinde Crottendorf wird ein Sechsjähriger an einem Grundstück von einem Auto angefahren.

Das Auto fuhr den Jungen in einer Kurve an. (Symbolbild)

Crottendorf - Ein sechsjähriger Junge auf einem Fahrrad ist in Crottendorf (Erzgebirgskreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind fuhr am Mittwochabend in einer Linkskurve von einem Grundstück auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Das Auto erfasste den Jungen. Der Sechsjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer blieb unverletzt.