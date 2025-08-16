Im Berliner Stadtteil Schöneberg gehen an mehreren Orten Fahrzeuge in Flammen auf. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Berlin - Die Berliner Polizei hat einen 23-Jährigen wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. In Schöneberg waren nachts mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen - gleich an drei Orten brannte es. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht, teilten die Ermittler mit. „Es wurde niemand verletzt.“

Nach einem Zeugenhinweis sei der Verdächtige in der Nähe festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt. In der Hauptstadt werden immer wieder Autos angezündet.