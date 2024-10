In der Nacht brennen in Berlin-Neukölln zwei Autos. Die Polizei vermutet Brandstiftung. (Symbolbild)

Berlin - Am frühen Morgen haben in Berlin-Neukölln zwei Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Zunächst stand den Angaben zufolge nach Mitternacht in der Brockenstraße ein Auto komplett in Flammen. Rund vier Stunden später brannte an der Sonnenallee aus ebenfalls noch unbekannter Ursache ein dort geparkter Wagen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Aus dem Fahrzeug sei Kraftstoff ausgelaufen, das sich mit dem Löschwasser vermischte, hieß es. Deshalb habe die Feuerwehr die Gully-Deckel verschlossen und die Flüssigkeit mit einem Bindemittel aufgefangen.