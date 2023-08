Autos in Parkhaus in Velten abgebrannt: Hoher Sachschaden

Velten - Vier Autos sind bei einem Brand in einem Parkhaus in Velten (Landkreis Oberhavel) vollständig zerstört worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag wegen eines brennenden Autos alarmiert. Neben den abgebrannten Autos soll zudem ein Teil der Elektronik des Parkhauses beschädigt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.