Esterwegen - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Esterwegen sind die beiden Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brachten Einsatzkräfte am Dienstagabend im Landkreis Emsland einen 57-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Fahrer des anderen Autos wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, hieß es.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 57-Jährige beim Einbiegen ein von links kommendes Auto übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin frontal zusammen.