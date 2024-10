In der Nacht stoßen auf der A38 zwei Autos zusammen. Eines brennt. Die Schäden an der Autobahn summieren sich auf eine beachtliche Summe.

Eisleben - Ein nächtlicher Unfall auf der A38 mit zwei zusammengestoßenen Autos hat einen großen Schaden verursacht. Weil 20 Segmente der Leitplanken und eine Betonplatte beschädigt sind, wird die Höhe des Sachschadens allein an der Autobahn mit rund 50 000 Euro beziffert, wie die Polizei mitteilte. Das Auto einer 27-Jährigen war demnach nach der Kollision nahe der Anschlussstelle Eisleben zunächst in die Leitplanken geschleudert und dann in Brand geraten. Die alkoholisierte Fahrerin habe sich selbst retten können, der 35-jährige Fahrer des anderen Autos sei leicht verletzt worden, hieß es.

Die A38 war in Fahrtrichtung Göttingen für vier Stunden gesperrt. In der Dunkelheit musste auch eine größere Ölspur beseitigt werden. Laut Polizei ist es möglich, dass die 27-Jährige auch Drogen genommen hatte. Ihren Führerschein sei sie erst einmal los. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Autos war zunächst unbekannt.