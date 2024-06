Autos stoßen nach Überholen in Tharandt zusammen

Tharandt - Zwei Autos sind am Samstagabend in Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zusammengestoßen. Die beiden 23 und 73 Jahre alten Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Dresden am Sonntag mitteilte. Der 23-Jährige hatte demnach ein Auto überholt und war dann mit dem entgegenkommenden Wagen des 73-Jährigen zusammengestoßen. Die S194 war für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Die Polizisten schätzen den Sachschaden auf 30 000 Euro.