Türen zu, der Zug fährt ab: Am Bahnhof von Langenhagen realisiert eine Mutter, dass die Bahn mit ihrem Baby davonfährt. Zwei Fahrgäste handeln sofort und werden später von der Polizei gelobt.

Am Bahnhof Uelzen hat die Mutter ihre einjährige Tochter wieder in den Arm nehmen können. (Symbolbild)

Hannover/Uelzen - Schreckmoment für Mutter und Baby: Weil sich die Türen eines Metronom-Zuges plötzlich geschlossen haben, ist ein einjähriges Mädchen ohne die Mutter von Langenhagen nach Uelzen gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte die 29-Jährige am Sonntag ihr Gepäck und das Kind schon in den Zug gebracht, als sich die Türen schlossen und nicht mehr öffnen ließen.

Während sich die Mutter am Bahnhof Hilfe suchte und den Schaffner kontaktieren ließ, kümmerten sich zwei Frauen im Zug um das alleine reisende Baby. Nach Absprache nahm die Mutter den nächsten Zug und sollte die Tochter am Bahnhof in Uelzen wieder treffen. Kurz darauf konnte die Frau ihr Kind im Bundespolizeirevier unversehrt aus den Händen der Helferinnen in die Arme schließen.

Ein Polizeisprecher hob das vorbildliche Verhalten einer 26-Jährigen aus Eschede und einer 66-Jährigen aus Hannover hervor. Beide hätten schnell einen guten Draht zum Baby aufgebaut, seien in Uelzen mit ausgestiegen und hätten auf die Mutter gewartet.