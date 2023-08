Potsdam - Seit Dienstag steht die Babyklappe des St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam wieder zur Verfügung. „Sie wurde 2018 im Rahmen der Sanierungsarbeiten am historischen Mutterhaus St. Josef vorübergehend stillgelegt“, sagte ein Sprecher der Klinik am Dienstag. Nun werde sie mit dem Abschluss der Baumaßnahmen wieder in Betrieb genommen. Die Babyklappe wurde 2003 eröffnet. Nach Angaben des Sprechers wurden bislang zwölf Kinder darin abgelegt. „Sie ist bis heute die einzige Babyklappe im gesamten Land Brandenburg“, führte er aus.

Vor mehr als 23 Jahren wurde in Hamburg die erste Babyklappe Deutschlands gegründet. Wird ein Kind in den geschützten und gewärmten Korb hinter der von außen zu öffnenden Klappe abgelegt, wird das Klinikpersonal durch ein Signal darauf aufmerksam gemacht.