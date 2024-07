Ein Sprung ins kühle Nass in Sachsen-Anhalts Bädern ist im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden. Für eine Abkühlung gibt es aber auch Alternativen.

Bäder: Eintrittspreise in Sachsen-Anhalt gestiegen

Um 6,2 Prozent teurer waren die Eintrittspreise in den Bädern Sachsen-Anhalts im Vergleich zum Vorjahr. (Symbolbild)

Halle/Saale - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen in diesem Jahr für den Badespaß tiefer in die Tasche greifen als 2023. Im Juni stiegen die Preise um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Die höheren Preise gelten demnach für Erlebnis-, Freizeit-, Hallenbäder oder Schwimmhallen. Im Vergleich zum Mai 2024 sanken die Preise jedoch um 0,3 Prozent.

Zuletzt wurde ein Rückgang der Preise im Jahresvergleich im Mai vergangenen Jahres verzeichnet. Dort gingen die Zahlen um 0,5 Prozent zurück. Neben Bädern gibt es in Sachsen-Anhalt auch überwachte Badegewässer, in denen die Menschen sich vergnügen können. Insgesamt gebe es im Bundesland 71 solcher Gewässer, teilt das Landesamt weiter mit.