Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei einem Treffen mit Brandenburger Athleten und Athletinnen der Special Olympics die Bedeutung der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung hervorgehoben. „Von den Special Olympics gewinnen wir alle. Hier wird gesellschaftlicher Zusammenhalt gelebt und gefördert“, sagte die 42-Jährige am Dienstag in Brandenburg an der Havel.

Baerbock nahm den Termin als Brandenburger Bundestagsabgeordnete wahr. Die Politik sei aufgefordert, bei der Sportförderung den besonderen Bedarf von Behindertensport besser zu berücksichtigen, sagte sie.

Baerbock freut sich auf die Spiele. „Ich bin mit allen gemeinsam aufgeregt. Ich werde die Daumen drücken für jeden Einzelnen und wünsche ihnen, dass sie ihre Ziele erreichen“, sagte die Politikerin. Brandenburg könne sehr stolz auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sein. „Ich habe erfahren, mit wie viel Herzblut Trainer und Trainerinnen, Betreuer und Betreuerinnen, Familie und Freunde sich im Hintergrund für ihre Teilnahme engagieren. Das hat mich sehr berührt“, sagte sie.

Bei dem Treffen waren rund 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen anwesend. Baerbock sprach auch eine Einladung aus: „Ich habe alle nach den Special Olympics in den Bundestag eingeladen, um zu erfahren, wie die World Games für sie gelaufen sind.“

In Berlin werden vom 17. bis 25. Juni erstmals in Deutschland die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stattfinden. Mit rund 7000 Teilnehmern aus 194 Ländern in 26 Sportarten sind die World Games die größte Multi-Sport-Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972.