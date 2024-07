Hohenstein-Ernstthal - Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat den Großen Preis auf dem Sachsenring für sich entschieden und die Führung in der MotoGP-Gesamtwertung übernommen. Der Italiener profitierte von einem Sturz seines Rivalen Jorge Martín. Das Podest komplettierten die Ducati-Markenkollegen Marc und Alex Márquez. In der Gesamtwertung führt Bagnaia nun mit zehn Punkten Vorsprung vor Martín, der kurz vor dem Ende nach einem Sturz ausschied. Mit 252 826 Besuchern stellten die Veranstalter an diesem Wochenende erneut einen Rekord auf.

Honda-Testpilot Stefan Bradl war dank einer Wildcard am Start, spielte im Kampf um die Punkteränge jedoch keine Rolle. Moto2-Ersatzfahrer Marcel Schrötter belegte nach einer Berührung in der Endphase des Rennens den 17. Platz. „Ein Punkt wäre schon schön gewesen, das ist ärgerlich“, sagte Schrötter, der im niederländischen Assen und auf dem Sachsenring für den verletzten Deniz Öncü eingesprungen war.