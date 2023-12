Westoverledingen - Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit dem Ausbau der Bahnstrecke zwischen Bremen und dem niederländischen Groningen, auch Wunderline genannt. Vertreter der Bahn und der Politik wollen an diesem Freitag (12.00 Uhr) in der Gemeinde Westoverledingen im Landkreis Leer den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten geben. In einer ersten Ausbaustufe soll die Teilstrecke zwischen der deutsch-niederländischen Grenze und Ihrhove modernisiert werden. Dort soll die bisherige Stellwerkstechnik zudem durch ein modernes elektronisches Stellwerk ersetzt werden.

Als Wunderline wird der zweistufige Ausbau und die Ertüchtigung der bestehenden, insgesamt 173 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Bremen und Groningen bezeichnet - der größte Teil liegt dabei auf deutscher Seite. Das Projekt soll Reisenden schnellere Verbindungen bieten. So soll sich die Fahrtzeit auf unter 2:15 Stunden zwischen den beiden Städten verringern. Teil der Strecke soll auch die neue Friesenbrücke über die Ems sein. Wegen der zerstörten Friesenbrücke gibt es zurzeit keine durchgehende Zugverbindung mehr zwischen Groningen und Bremen. Vor der Zerstörung betrug die Reisezeit 2:43 Stunden. Die Bauarbeiten sollen zum Fahrplanwechsel 2024/2025 abgeschlossen sein.