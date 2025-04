In die Kosten für den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München soll neues Licht gebracht werden. (Archivbild)

München - Die Kosten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München könnten erneut höher werden. Die Deutsche Bahn will am Dienstag dem Landtags-Unterausschuss „Zukunft Stammstrecke“ in München neue Informationen vorlegen. Zuletzt war von Kosten in Höhe von knapp über sieben Milliarden Euro die Rede, die sich aber durch die Preissteigerung erhöhen könnten.

Um den Baufortschritt bei der zweiten Stammstrecke - das mit Abstand größte und teuerste Bauprojekt Bayerns - gibt es seit längerer Zeit Unmut. Die Stadt München um Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte zuletzt die sich immer weiter verzögernde Fertigstellung kritisiert, mit der inzwischen nicht mehr vor 2037 gerechnet wird.

Die zweite Stammstrecke soll den S-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt verbessern. Sie soll auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen den Haltestellen Laim und Leuchtenbergring entstehen. In diesem Bereich werden fünf neue Bahnhöfe gebaut.