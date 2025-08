Hamburg - Der Hamburger SV geht mit Aufstiegscoach Merlin Polzin in die Zukunft. Zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim FK 03 Pirmasens verlängerten die Norddeutschen den Vertrag mit Polzin und seinem Trainerteam. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben.

„Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz zu der bereits länger erwarteten Entscheidung. In der neuen Erstliga-Saison werde es auch Rückschläge geben. Die Verlängerung ist daher auch als Rückendeckung zu verstehen.

Polzin lebt den HSV

Polzin (34) hatte das Amt des Cheftrainers in der abgelaufenen Zweitliga-Saison von Tim Walter übernommen und den HSV nach vielen Jahren der Tristesse zusammen mit seinen Co-Trainern Loic Fave und Richard Krohn endlich zurück in die Erste Liga geführt. Dort treffen die Hamburger am ersten Spieltag am 24. August auf Borussia Mönchengladbach.

„Der HSV ist bekanntlich der Verein in meiner Heimatstadt. Seit meiner Ankunft beim HSV erfüllt es mich mit großem Stolz, die Raute auf der Brust tragen zu dürfen“, sagte Polzin zu seiner Vertragsverlängerung. „Wir wissen aus erster Hand, was den Menschen dieser Verein bedeutet, und sind daher sehr glücklich, in dieser Konstellation vonseiten der Verantwortlichen und Gremien nochmals gestärkt worden zu sein.“