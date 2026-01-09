Das Sturmtief „Elli“ hat den Bahnverkehr im Norden am Freitag zum Erliegen gebracht. Reisende sollen Samstag wieder fahren können. Einschränkungen sind dann aber weiterhin möglich.

Hamburg - Die Deutsche Bahn will den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder schrittweise aufnehmen. Am Samstag sei trotzdem bundesweit noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit.

In den betroffenen Regionen im Norden hatten laut Bahn insbesondere Schneeverwehungen für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt. Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator und auf der Internetseite der Bahn über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Unterbrechung seit Freitagmorgen

Am Freitagmorgen hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, den Fernverkehr im Norden Deutschlands bis mindestens Mittag einzustellen. Die Bahn argumentierte, die Unterbrechung sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeiter und Fahrzeuge zu schützen. Züge sollten an Bahnhöfen zurückbleiben. Die Bahn kündigte weiter an, Fahrgäste zu versorgen.

Am frühen Freitagnachmittag hieß es von der Bahn, der Fernverkehr sei bundesweit von Einschränkungen betroffen. Das bundeseigene Verkehrsunternehmen kündigte an, die zulässige Höchstgeschwindigkeit werde auf einzelnen Schnellfahrstrecken reduziert.

Die Bahn erlaubt Kunden, die bis Mittwoch ein Ticket für eine Reise von Donnerstag bis Sonntag gekauft haben, diese zu verschieben. Die Zugbindung sei aufgehoben und Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Wetterdienst warnt vor Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte anlässlich des Sturmtiefs „Elli“ eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen ausgegeben. Die Warnung betraf Stand Freitagnachmittag noch Teile Schleswig-Holsteins, ganz Hamburg, Nordniedersachsen und ganz Bremen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben, teilte der DWD mit. Der Aufenthalt im Freien solle vermieden werden.