Verkehr Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn - zwei Verletzte

Auf der Autobahn ist die Fahrbahn mit Schnee bedeckt. Ein junger Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen.

Von dpa 10.01.2026, 04:06
Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)
Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Coburg - Bei einem witterungsbedingten Unfall auf der A73 bei Coburg sind zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger sei auf schneebedeckter Fahrbahn von der Spur abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine 14 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt. Weitere Details nannte der Sprecher nicht.