Wegen mutmaßlicher Brandstiftung hält die Ringbahn seit Silvester nicht mehr am Bahnhof Wedding. Die Schäden sind immens. Noch bis Anfang Februar dauern die Einschränkungen für Fahrgäste an.

Berlin - Die Einschränkungen am S-Bahnhof Wedding infolge eines mutmaßlichen Brandanschlags an Silvester dauern noch bis mindestens Anfang Februar an. Bis dahin halten die Linien der Ringbahn nicht am Bahnhof, wie die Bahn mitteilte. Fahrgäste vom und zum Gesundbrunnen sowie Westhafen sind daher weiterhin auf den Ersatzverkehr mit Bussen angewiesen. Unterbrochen ist die Ringbahn nicht. Sie hält aber nicht am Bahnhof Wedding.

In der Neujahrsnacht war der Bahnsteig des S-Bahnhofs durch ein Feuer stark beschädigt worden. Die Bahn geht von Brandstiftung aus. „Das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude, Beleuchtungs-, Beschallungs- sowie weitere elektrische und telekommunikative Anlagen wurden zum Teil zerstört“, hieß es. Der Schaden dürfte der Bahn zufolge bei rund 300.000 Euro liegen.

Bis Anfang Februar sollen nun provisorische Technik- und Beleuchtungsanlagen eingebaut werden. Außerdem müssten beschädigte Bauteile gesichert und verunreinigte Flächen gesäubert werden. Der vorgesehene Zeitplan sei auch abhängig von der Witterung hieß es, kann sich also noch verschieben.