Auf der gesamten Strecke der Enno-Linie zwischen Wolfsburg und Hildesheim gibt es „mittlere bis hohe“ Verspätungen. Das teilt der Betreiber mit.

Wolfsburg/Hildesheim - Wegen mehrerer beschädigter Schranken ist der Verkehr der Enno-Linie RE50 zwischen Wolfsburg und Hildesheim stark beeinträchtigt. Es gebe aktuell mittlere bis hohe Verspätungen, teilte die metronom Eisenbahngesellschaft mit. Insbesondere zwischen Hildesheim Hauptbahnhof und Braunschweig Hauptbahnhof müssten Fahrgäste mit Verspätungen und Teilausfällen ihrer Züge rechnen.

Es gebe mehrere Bahnübergangsstörungen: in Hoheneggelsen, Groß Gleidingen sowie im Bereich Vechelde. Nach einer Beschädigung der Schranken könnten Züge diese Bahnübergänge nur mit stark reduzierter Geschwindigkeit und nach einer Freigabe durch die Fahrdienstleitung befahren, hieß es. Die habe erhebliche Verzögerungen zur Folge.