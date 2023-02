Bald per App durch das Museum im Schloss Köthen

Köthen - Besucherinnen und Besucher des Museums im Schloss Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld können sich bald per App durch die historischen Räume führen lassen. Nach der Vorstellung der Museums-App „Schloss Köthen“ am Mittwoch soll der Service ab Mitte März zur Verfügung stehen. Die von der Köthen Kultur und Marketing GmbH in Auftrag gegebene App für Augmented Reality (AR)-Erlebnisse steht eigenen Angaben zufolge für Android- und Apple-Geräte bereit.

Möglich wurde das Projekt durch die Förderung der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des „dive in“-Programms für digitale Interaktion. Laut Kulturstiftung seien im Zeitraum 2020 bis 2022 rund 31,3 Millionen Euro für 200 Projekte ausgegeben worden. Kulturinstitutionen sollen so neue Wege des Austauschs und der Interaktion mit ihrem Publikum ermöglicht werden, wie es hieß.

Das Schloss Köthen habe im Januar 2022 die Bewilligung erhalten und schnellstmöglich Software-Entwickler beauftragt und sich weitere Partner mit ins Boot geholt. Das sei vor einem Jahr gewesen, hieß es. Aktuell befinde sich die App in der Testphase.