Ballettschuhe stehen im Ballettsaal vom Theater Magdeburg in einem Fenster.

Magdeburg - Die 20 Balletttänzerinnen und -tänzer des Theaters Magdeburg verlassen die große Bühne und zeigen verschiedene Choreografien im Kunstmuseum der Stadt. Acht Choreografen erarbeiten ein abendfüllendes Programm, welches das Publikum durch verschiedene Räume des Museums führt. Ballettdirektor Jörg Mannes erklärte am Freitag: „Es war mein Traum, sowas mal zu machen.“ Es reize ihn, den Tanz in einer anderen Art und Umgebung zu präsentieren. Museumsleiterin Annegret Laabs hob das Zusammentreffen von Tanz, Musik, Architektur und bildender Kunst hervor. Premiere von „Grand Tour“ ist am 30. April, vier weitere Vorstellungen sind geplant vom 1. bis 5. Mai.

Das Publikum kann in zwei Teilen insgesamt acht verschiedene Stationen im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen besuchen. Die Choreografien sind laut Mannes sehr unterschiedlich, die Musik teils klassisch, teils zeitgenössisch. Es werde verbindende Elemente geben. Es werden Ausstellungsräume ebenso bespielt wie die Klosterkirche. Das Finale ist im Kreuzgang geplant.

Das Magdeburger Kunstmuseum im ältesten erhaltenen Gebäude der Landeshauptstadt gilt als wichtigster Ausstellungsort für nationale wie internationale Gegenwartskunst in Sachsen-Anhalt. Zum Bestand der auf Kunst nach 1945 orientierten Sammlung gehören neben Plastiken zahlreiche Gemälde und Grafiken sowie Fotografien, Videos und Installationen von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt.