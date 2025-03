Baltrum - Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Auf der ostfriesischen Insel Baltrum sind bei strahlend blauem Himmel erstmals ausrangierte Strandkörbe unter den Hammer gekommen. Auch Interessierte vom Festland konnten in den Genuss eines Schnäppchens kommen, wie Auktionator Jens Gaiser sagte. Denn wer bei der Versteigerung den Zuschlag erhielt, bekam den Korb per Schiff kostenfrei bis zur Hafenkante in Neßmersiel (Landkreis Aurich) geliefert. Die Frachtkosten hätten sonst pro Korbstuhl rund 50 Euro betragen, so Gaiser.

Bislang seien die ausgemusterten Stücke zum Saisonende stets zu einem Festpreis zur Verwendung auf der Insel verkauft worden, sagte Gaiser. Die Sitzmöbel standen bis zu 15 Saisons am Baltrumer Strand. Rund hundert Insulaner und Gäste hätten die Strandkörbe begutachtet. „Wir sind positiv überrascht über das Interesse“, sagte Gaiser.

Von den 36 angebotenen Strandkörben seien 28 in neue Hände gekommen, so Gaiser. Elf gingen ans Festland. Das Mindestgebot betrug 30 Euro, der höchste erzielte Preis lag bei 115 Euro. Damit sind die Preise deutlich unter denen am Festland geblieben: Im ostfriesischen Norddeich wurden bei einer Versteigerung im Oktober 2024 zwischen 250 und 450 Euro geboten. Auch an anderen Orten an der Nordsee werden regelmäßig Strandkörbe versteigert, so etwa auf Langeoog und auf Sylt.