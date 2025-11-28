Dresden - Die Ausstellung zum britischen Street-Art-Superstar Banksy war schon während der Corona-Pandemie kurz in Dresden zu sehen, jetzt kehrt sie in die sächsische Landeshauptstadt zurück. Ab 19. Dezember ist die Schau „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im Erlwein Capitol auf dem Ostra-Gelände zu sehen, wie die Organisatoren mitteilten. Gezeigt werden Reproduktionen von mehr als 200 Banksy-Werken.

Die Identität von Banksy ist bis heute ein Geheimnis geblieben. Er wurde mit seiner Street-Art erst in Großbritannien und später auch international bekannt. Die unautorisierte Ausstellung „The Mystery of Banksy“ haben nach Veranstalterangaben inzwischen rund 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher weltweit angeschaut. In Dresden ist sie bis zum 29. März 2026 zu sehen.